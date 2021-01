Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat public ca ea și Marius Elisei vor ajunge la divorț, Oana Roman ii aduce acum reproșuri? Vedeta a postat un mesaj controversat pe rețelele de socializare, prin care a dat de ințeles ca este complet schimbata dupa desparțire și ca are planuri mari pentru 2021.

- Ana Maria Mocanu a trecut prin momente neplacute in ultima perioada, iar acum a vorbit la Antena Stars despre viața ei. Vedeta ii aduce reproșuri fostului iubit, alaturi de care a și pus pe picioare o afacere, ce a ramas acum pe ”butuci”.

- Cand toata lumea credea ca Rareș și Ana Maria Mocanu vor ajunge sa devina soț și soție și poate chiar sa aiba un copil impreuna, cei doi s-au desparțit, insa tanarul s-a cuplat imediat cu o alta femeie! Iata ca lucrurile nu au mers intre ei, iar acum el e din nou singura. Oare se va intoarce inapoi…

- Scandalurile dintre foștii soți Albu s-au acutizat, la vreme de pandemie. Mihai vrea sa-și viziteze fiica, insa Iulia nu respecta intocmai decizia judecatoreasca. Lucrurile s-au inflamat dupa ce vestitul designer a facut, la Antena Stars, o declarație total neinspirata, care i-a adus o plangere la Poliție,…

- Scandalul dintre Mihai și Iulia Albu escaladeaza pe zi ce trece. In urma unor declarații ale lui Mihai Albu, Iulia a ieșit public, pe Facebook, pentru a-și spune punctul de vedere. Mihai Albu, amenințare cu moartea la adresa fostei soții? Mihai Albu a avut niște acuzații grave la adresa fostei soții…

- Miirel Radoi (39 de ani) a criticat atitudinea lui Costel Pantilimon (33 de ani) și a explicat de ce nu l-a mai convocat la ultimele acțiuni ale echipei naționale. Costel Pantilimon s-a transferat in Turcia in aceasta vara, la Denizlispor. A fost integralist in ultimele 5 meciuri, pastrand de doua…