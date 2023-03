„Electrificarea comunei” „Electrificarea comunei"Pentru toti taranii muncitori din Veresti s-au deschis perspective din ce in ce mai mari. In frunte cu comunistii, ei au inceput sa pregateasca electrificarea comunei. Prin vointa lor, prin munca sirguincioasa, s-a realizat si acest lucru. Scoala, localul ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

