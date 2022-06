Ele sunt nepoatele Parintelui Constantin Galeriu. Gemenele Ruxandra și Beatrice formeaza grupul The Twins Band, una din formațiile cu multe contracte in afara țarii, in special in Asia. Chiar daca bunicul lor, unul dintre cei mai de seama duhovnici și predicatori romani ai secolului XX (trecut in neființa in urma cu 29 de ani) nu a fost prea incantat de cariera artistica a nepoatelor sale preferate, solistele Beatrice Cioaca și Ruxandra Galeriu (The Twins Band) și-au urmat visul. Mai puțin cunoscute in zona artista romaneasca, solistele au un portofoliu bogat ce cuprinde contracte cu luxoase cluburi…