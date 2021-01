Stiri pe aceeasi tema

- Apelul clubului FC Barcelona privind suspendarea pentru doua meciuri a lui Lionel Messi, dupa eliminarea din Supercupa Spaniei, a fost respins vineri. El va lipsi astfel la meciul cu Elche de duminica, din LaLiga, dupa ce a absenat si la partida cu echipa Cornella, de joi, din Cupa Spaniei,…

- Barcelona a invins Cornella, scor 2-0, dupa prelungiri, in 16-imile Copa del Rey, iar catalanii au evitat o eliminare rușinoasa, la o zi dupa ce rivala Real Madrid a fost invinsa in aceeași faza a competiției, de Alcoyano, formație din a treia liga. ...

- A primit primul cartonaș roșu în 754 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei, iar marți și-a aflat pedeapsa. Lionel Messi a fost suspendat în urma gestului din finala Supercupei cu Bilbao, dupa cum a confirmat Federația de Fotbal din Spania. Messi a primit doua etape de suspendare,…

- ​Dupa calificarea Barcelonei în finala, gândurile microbiștilor se îndreptau catre un El Clasico în Supercupa Spaniei. Nu a fost însa de acord Athletic Bilbao, formație care a trecut, scor 2-1, de Real Madrid, oferind marea surpriza a zilei din fotbalul european. Raul…

- 2020 - 2021 pare un sezon de La Liga deschis oricarui rezultat, in sfarșit! Real Madrid și Barcelona au dominat autoritar ultimele 15 stagiuni, cu o singura excepție, la bomba detonata de Atletico in 2014. Cele doua mari forțe ale Spaniei sunt și acum in top, dar au aratat deja slabiciuni incurajatoare…

- Barcelona o intalnește pe Eibar, in etapa#16 din La Liga. Partida incepe la 20:15 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro, dar și in direct pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport. Barcelona are șansa sa urce pe locul 3 in La Liga și sa se apropie la 5 puncte de liderul Atletico,…

- Barcelona a caștigat primul meci dupa doua infrangeri consecutive, 1-0 cu Levante, in etapa a 13-a din La Liga, fiind salvata de un gol marcat de Leo Messi. Catalanii, care veneau dupa 1-2 cu Cadiz și 0-3 cu Juventus, au inceput slab partida, iar Levante a ratat o ocazie mare in minutul 12, cand Jorge…

- Barcelona a caștigat de maniera categorica meciul cu Betis din etapa #9 in La Liga, scor 5-2. Catalanii au obținut astfel prima victorie in campionatul din Spania, dupa 4 meciuri in care nu au simțit gustul succesului. Ousmane Dembele a deschis scorul in minutul 22, inscriind cu un șut superb, cu piciorul…