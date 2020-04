Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am mai avut parte de atata timp liber cam de la varsta de 12 ani” declara Billie. Intr-un interviu recent, cantareața a dezvaluit ca de fapt se bucura de singuratate si de faptul ca este deconectata de toata lumea. Experiența in carantina a lui Billie Eilish este un pic diferita de a altor celebritați...…

- Doi medici talentați din Statele Unite ale Americii au facut o pauza de la treburile medicale și s-au pus pe cantat. Chirurgul ortoped Elvis Francois interpreteaza piesa ”Imagine” a lui John Lennon, in timp ce un coleg il ajuta cu pianul. „In viata, sunt multe lucruri care ne dezbina. Religia, rasa,…

- Un cuplu din Israel a venit cu o idee de nunta pe timp de pandemie. Mirele și mireasa nu au vrut sa-și anuleze planurile de casatorie, așa ca au organizat petrecerea in aer liber și nu intr-un spațiu inchis. Cei doi au ținut cont și de recomandarea de a pastra distanța. Invitații s-au pus pe... View…

- In aceste zile trecem cu siguranța prin lucruri pe care mulți dintre noi nu le-au mai trait niciodata. Iar companiile par ca au ințeles ca trebuie sa acționeze in interesul tuturor. „McDonald’s s-au oferit ei sa duca mancare in toate cele 26 de orașe unde avem centre de carantina”, a spus doctorul Nelu…

- Italia se afla de cateva zile in carantina totala. Oamenii au voie sa iasa doar daca au o urgența bine intemeiata sau doar daca merg la cea mai apropiata farmacie sau cel mai apropait magazin alimentar. Cu toate astea, solidaritatea italienilor este cu adevarat impresionanta. Deși fiecare in case, italienii…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess (pusa in carantina din cauza COVID-19) au ajuns in tara, in aceasta dimineața. Aeronava militara care i-a adus acasa a aterizat la Baza Aeriana 90 din Otopeni. E vorba de 6 romani care au cerut sa fie evacuati dupa ce vasul de croaziera a intrat…

- Fall in Love Festival confirma primele nume pentru ediția din 2020: Mura Masa, Little Dragon, Lemaitre, Grasu XXL, Guess Who și Spike. Fall in Love Festival va avea loc in perioada 4-6 septembrie 2020 la Palatul Mogosoaia. Pe numele sau real Alex Crossan, tanarul compozitor si producator de muzica…

- Un maratonist chinez blocat in casa din cauza epidemiei de coronavirus s-a decis sa alerge ca sa se mențina in forma. Barbatul este din orașul Hangzhou și se afla in carantina de pe 5 februarie cand tot orașul a fost inchis pentru a opri raspandirea coronavirusului. Potrivit Daily Mail, el a alergat…