El este Sebastian, tânărul care a învins cancerul, dar apoi a fost ucis cu un cuțit la o petrecere de majorat Sebastian, un tanar de 20 de ani din comuna Ciurea(județul Iași), a avut o poveste de viața teribila. La varsta de 14 ani, Sebastian a fost diagnosticat cu cancer la coloana, dar a reușit sa invinga boala. Sambata seara, el a participat la o petrecere de majorat din comuna Ciurea, iar la un moment dat a izbucnit un conflict intre doi dintre participanți. Sebastian s-a bagat sa-i desparta pe aceștia și a fost injunghiat. Tanarul injunghiat a fost gasit in stop cardio-respirator și nu a putut fi resuscitat. Cadavrul sau a ramas la locul faptei pentru ca polițiștii și procurorii sa faca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

