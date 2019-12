El este noul toyboy al Madonnei. Are doar 26 de ani! El este noul toyboy al Madonnei. Are doar 26 de ani! De ceva vreme, in presa internationala au aparut o serie de zvonuri conform carora Madonna ar avea o relatie cu mult mai tanarul ei dansator. Ei bine, cum de obicei nu iese fu fara foc, iata ca a venit si confirmarea povestii de iubire dintre vedeta in varsta de 61 de ani si tinerelul de doar… 26! Aflata in Miami cu ocazia Madame X World Tour, Madonna a fost surprinsa de paparazzi in tandreturi cu tanarul dansator Ahlmalik Williams. De fata era si fiica vedetei, Lourdes, care pare extrem de impacata cu relatia dintre mama ei si noul boytoy.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Florida a inaintat un proces impotriva Madonnei, dupa ce un concert la care intenționa sa participe in Miami Beach a fost amanat cu doua ore din cauza faptului ca vedeta a intarziat, anunta a1.ro.Nate Hollander a achiziționat trei bilete in valoare totala de 1.

- Un barbat din Florida a inaintat un proces impotriva Madonnei, dupa ce un concert la care intenționa sa participe in Miami Beach a fost amanat cu doua ore din cauza faptului ca vedeta a intarziat.

- Lourdes, fiica cantareței Madonna, merge pe urmele celebrei sale mame. Intai și-a expus axilele neepilate in public, pentru ca acum sa se sarute pe scena cu o alta femeie. Madonna a declarat in urma cu puțin timp ca Lourdes este foarte diferita de ea. Insa se pare ca marul nu a cazut departe de pom.…

- Cantareata americana Madonna a anulat concertele pe care le avea programate in Boston, in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, din cauza unei dureri „coplesitoare”, scrie news.ro.Artista urma sa urce pe scena Wang Theatre in cadrul turneului „Madame X”. Intr-un anunt facut pe Instagram,…

- Madonna iși dorește ca Lil Nas X sa o viziteze la ferma ei pentru a putea scrie, impreuna, un cantec despre pui, potrivit contactmusic.com. Autoarea hit-ului ‘Ray of Light’ l-a vazut pe autorul hit-ului ‘Old Town Road’ in public la concertul ei, ‘Madame X’, susținut la inceputul acestei saptamani in…

- Un admirator al vedetei pop Madonna a dat-o in judecata pe artista si compania Live Nation pentru a fi amanat cu doua ore un concert al sau din cadrul turneului ei "Madame X", lucru la care ea a raspuns: "O regina nu ajunge niciodata tarziu", relateaza digi24.ro.

- Un admirator al vedetei pop Madonna a dat-o in judecata pe artista si compania Live Nation pentru a fi amanat cu doua ore un concert al sau din cadrul turneului ei "Madame X", lucru la care ea a raspuns: "O regina nu ajunge niciodata tarziu", relateaza EFE. Potrivit unui videoclip postat…

- „Crave", care reprezinta prima piesa pentru Lee clasata in fruntea topului, a fost remixata pentru cluburi de Tracy Young, Benny Benassi si DJLW, intre altii. Madonna este artista cu cele mai multe prezente in acest clasament, urmata de Rihanna, cu 33, Beyonce, cu 22, si de Janet Jackson, cu 20. Acesta…