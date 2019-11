Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident s-a petrecut intr-o școala din Timișoara, dupa cele doua batai care au avut loc zilele trecute, in unitațile de invațamant. De aceasta data nu a fost vorba de vreo bataie, ci de un barbat a reușit sa patrunda intr-unul dintre cele mai mari licee din oraș și sa ajunga pana in toaleta…

- Un apel la numarul de urgența 112 a alertat luni seara autoritațile din județul Timiș. Un barbat a anunțat ca șapte-opt cadavre s-ar afla in remorca frigorifica a unui camion, in apropiere de Timișoara. Individul spunea ca in autotrenul care s-ar fi indreptat spre Arad ar fi cadavrele a șapte-opt oameni,…

- Poliția Capitalei a cerut, sambata, sprijinul populației, pentru a gasi un baiat de 15 ani care a disparut, in urma cu doua zile, din curtea unui liceu din București, potrivit Mediafax.Poliția Capitalei anunța ca Luca Paul Antonescu, un copil de 15 ani, a disparut in urma cu doua zile din…

- Nesimțirea costa la Timișoara și este sancționata de timișoreni. Un barbat care și-a abandonat deșeurile pe domeniul public a fost surprins de un cetațean, care a trimis imaginile mai departe catre autoritați, astfel ca a fost amendat. Individul se afla in apropiere de centrul orașului, atunci cand…

- Individul banuit ca si-ar fi ucis ieri iubita in vartsa de 17 ani, din localitatea Sotriile, taindu-i gatul, a fost cautat toata noaptea de echipe formate din politisti si jandarmi, ajutati de caini de urma, fara sa fie depistat. Astazi dimineata a fost dat in urmarire, politia solicitand informatii…

- Cosmin Titiș, criminalul care și-a ucis fosta iubita in Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul risca ani grei dupa gratii dupa atacul sangeros din centrul orasului.

- Un barbat care cauta prin gunoaie la Timișoara a fost prins de polițiști, care au descoperit ca era cautat de autoritațile din Germania. Individul de 55 de ani aproape ucisese in bataie o persoana. Barbatul este din Neamț, iar polițiștii de acolo il dadusera in urmarire generala, in urma primirii unui…

- Poeta de prim-plan a literaturii romane contemporane, Ana Blandiana (nume literar al Otiliei-Valeria Coman, casatorita Rusan) a primit o noua recunoaștere a operei sale. Ana Blandiana a fost felicitata, de altfel, de Stevo Pandarovski, președintele Macedoniei de Nord, pentru premiul „Coroana…