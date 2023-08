El e campionul european la tenis de masă. A învățat de dimineață până seara pentru examenul maturității pe care îl susține zilele acestea Dupa ce a caștigat toate medaliile de aur posibile la Jocurile Francofoniei, campionul european de la tenis de masa, Eduard Ionescu, trage tare sa treaca peste cel mai greu examen. Campionul european de la tenis de masa, Eduard Ionescu, a avut pana acum un an 2023 fara greșeala și plin de competiții. El nu va uita prea curand ultima competiție la care a participat, cea din Kinshasa – Congo. A fost una cu peripeții. „5 zile am stat fara bagaje. Primele doua zile a trebuit sa joc in hainele in care am fost și pe drum, in avion, dar cu toate aceste obstacole intr-un final a ieșit bine” – Eduard Ionescu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul targoviștean legitimat la CSA Steaua București a caștigat medalie de aur la probele de dublu mixt, dublu masculin și echipe, la Campionatul European de tenis de masa, categoria U19, de la Gliwice - Polonia (14-23 iulie 2023). "A fost un concurs greu, cum ma așteptam, dar in final sunt mulțumit…

- Romania si-a asigurat primele medalii in probele individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), dupa ce a calificat cinci jucatori in semifinalele probei de dublu mixt la Und

- Romania este campioana europeana U19 in proba pe echipe, dupa ce Bianca Mei-Roșu (CSM Constanța) a dat tonul unei reveniri fantastice de la 0-2 la general impotriva Germaniei, cu Elena Zaharia (CSM Constanța) egaland situația și Ioana Singeorzan aducand punctul victoriei pentru o medalie de aur.Lotul…

- Echipa feminina și cea masculina U19 de tenis de masa s-au calificat luni seara in finala la Campionatul European de Juniori 2023 de la Gliwice, Polonia. Finalele se disputa marți seara impotriva Germaniei, respectiv a Cehiei.

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), sambata, dupa ce a invins in finala formatia Germaniei cu scorul de 3-2.

- CS Municipal Arad va fi reprezentat de o jucatoare la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori (U15 și U19) de la Gliwice, Polonia,... The post Campionatele Mondiale de tenis de masa juniori vor avea o aradeanca la start appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- CS Municipal Arad va fi reprezentat de o jucatoare la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori (U15 și U19) de la Gliwice, Polonia,... The post Campionatele Mondiale de tenis de masa juniori va avea o aradeanca la start appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana Bernadette Szocs si austriaca Sofia Polcanova s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu, la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Durban (Africa de Sud), dupa ce a invins cuplul german Nina Mittelham/Xiaona…