eJobs – index salarial. Joburile din retail, constante și căutate Dupa aproape doi ani de pandemie, retailul ramane unul dintre cele mai stabile și constante domenii din punctul de vedere al ofertei de locuri de munca, dar și printre cele mai cautate de catre candidați, conform datelor eJobs.ro, liderul pieței de recrutare din Romania. Cel puțin așa reiese din ultimul studiu efectuat de compania de recrutare ejobs. Doar in acest moment exista aproape 8.000 de locuri de munca disponibile pentru cei care doresc sa se angajeze in retail. Nu doar ca pandemia nu a afectat negativ dinamica locurilor de munca din acest sector, dar mulți angajatori au largit paleta… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

