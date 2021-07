Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului Militar au deschis un dosar penal, dupa aterizarea forțata a elicopterului militar American Black Hawk in Piața Charles de Gaulle, din București. „Am fost sesizati cu privire la acest...

- UPDATE ora 14:05 – Ministerul Apararii isi exprima regretul pentru incidentul petrecut joi cu elicopterul american, care a aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle din Capitala. ‘Regretam incidentul petrecut joi cu un elicopter al Fortelor Armate ale SUA, care a aterizat fortat in Piata Charles de…

- Piața Charles de Gaulle din București e in aceasta momente impanzita de polițiști, jandarmi și militari care au inceput sa cerceteze cazul elicopterului aterizat forțat in șosea in aceasta dimineața. Imagini de la fața locului.

- ”Elicopterul aparține forțelor armate americane. In momentul in care au sesizat acea defecțiune tehnica și au constatat ca pierd din altitudine, au hotarat sa aterizeze forțat intr-un loc pe care ei l-au considerat sigur”, a spus Bode dupa incident. Ministrul de Interne a subliniat ca nu s-au inregistrat…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat, pe Facebook, in stilul sau caracteristic, o intrebare cu referire la elicopterul american care a aterizat fortat in centrul Capitalei. „Cine are prioritate in intersecție?”, se intreaba cei de la Ambasada. „Cine are prioritate in sensul giratoriu de…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii a oferit o prima reacție dupa aterizarea forțata a elicopterului lor militar in Piața Charles de Gaulle, din București. Autoritațile americane au precizat ca urmaresc evoluția acestui caz.

- Ambasada SUA la Bucuresti a reactionat dupa ce un elicopter apartinand Armatei americane a aterizat fortat in Capitala, in sensul giratoriu din Piata Charles de Gaulle, dupa ce a doborat si doi stalpi de iluminat.

- "Traficul este blocat in Piata Charles de Gaulle. Motivul, un elicopter ce era intr-un exercitiu aviatic a aterizat de urgenta", se arata in postarea unuia dintre martori. "Stie cineva ce cauta acest elicopter in intersectia de la Aviatorilor? Oare s-o fi aprobat transportul aerian la sol?", a scris…