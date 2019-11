Ei sunt câștigătorii de la Gala Unica 2019! Iată ce au votat cititoarele Gala Unica 2019 a avut loc joi seara, la Palatul Bragadiru din București, intr-o atmosfera de vis. La Gala au participat vedete și influenceri, iar noua dintre aceștia au plecat acasa cu premii la categoriile la care au fost nominalizați. Caștigatorii au fost aleși conform voturilor cititoarelor revistei și site-ului Unica. Acestea au putut vota preferații din cele noua categorii existente – Femeia de cariera a anului, Designer la moda, Social Media Star, Artistul anului, Fashion Icon, Beauty Icon, Barbatul anului, Implicare sociala, Cea mai populara coperta – pe platforma gala.unica.ro. Voturile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

