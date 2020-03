Piramida in trepte a faraonului Djoser din Saqqara, ridicata in urma cu 4.700 de ani si considerata cea mai veche inca vizibila in Egipt, a fost redeschisa publicului joi, la sud de Cairo, dupa un proces de renovare care a durat mai multi ani, relateaza joi AFP. ''Redeschidem astazi, dupa restaurarea ei, cea mai veche piramida inca in picioare din Egipt'', a declarat, in cadrul unei ceremonii organizate joi, la poalele celebrei piramide in trepte, ministrul egiptean pentru Antichitati si Turism, Khaled el-Enany. Proiectul de renovare a acestui monument a debutat in 2006, insa a…