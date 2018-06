Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Salah se va trata in Spania pentru a juca la Cupa Mondiala 2018. Atacantul egiptean al lui Liverpool va sosi marti in Spania pentru a urma un tratament dupa ce s-a accidentat la umarul stang in finala Ligii Campionilor, a anuntat luni federatia de fotbal din tara sa, citata de AFP. Clubul englez…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a ordonat deschiderea in mod exceptional timp de o luna a granitei cu Gaza cu ocazia Ramadanului, masura ce survine dupa protestele in care au fost ucisi luni...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Palatul Victoria, ca in cadrul convorbirilor purtate cu premierul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost evidentiat "nivelul bun al relatiilor bilaterale si dinamica dialogului romano-croat la toate nivelurile" precum si faptul ca exista…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Palatul Victoria, ca in cadrul convorbirilor purtate cu premierul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost evidentiat "nivelul bun al relatiilor bilaterale si dinamica dialogului romano-croat la toate nivelurile" precum si faptul ca exista…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a dat asigurari miercuri seara ca este "in contact" cu israelienii si palestinienii, in contextul confruntarilor sangeroase survenite saptamana aceasta la frontiera intre Fasia Gaza si Israel, informeaza joi AFP, preia Agerpres.Fortele israeliene…

- Ucraina a inceput procedura de iesire din Comunitatea Statelor Independente. Anuntul a fost facut de catre Consiliul pentru Securitate Nationala si Aparare de la Kiev la doar o zi dupa alegerea noului presedinte al tarii vecine, Piotr Porosenko.

- Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne.Martori oculari, politia si armata au format un perimetru de securitate in jurul locului exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar se…

- La Cotroceni este in plina desfasurare, la aceasta ora, o sedinta a CSAT, sub conducerea lui Klaus Iohannis. Viorica Dancila participa la sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prima de la numirea sa in fruntea Guvernului. La intrunire participa, intre altii, si sefii Ministerelor Apararii…