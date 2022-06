Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea unui vas de razboi apartinand Coroanei Britanice, care s-a scufundat in apropiere de coasta estica a Angliei in urma cu peste trei secole in timp ce la bordul sau se afla un viitor rege, a fost anuntata vineri de cercetatorii din Regatul Unit, care au pastrat secretul timp de 15 ani…

- Blindatele grele ale NATO ar putea sa nu mai aiba pe unde ajunge in poligonul de la Cincu din cauza unui pod de nici o suta de metri. Trebuia construit de peste un an, dar nu inainte de a-l demola pe cel vechi.

- Egiptul a prezentat luni, 30 mai, 250 de sarcofage si 150 de statui de bronz descoperite in necropola Saqqara, situata in zona de sud a metropolei Cairo.Descoperirea este cea mai recenta dintr-o serie de descoperiri arheologice importante in regiune, conform AFP si Xinhua, citate de Agerpres.Locul unde…

- Egiptul a dezvaluit luni 250 de sarcofage si 150 de statui de bronz descoperite in necropola Saqqara, la sud de Cairo, cea mai recenta dintr-o serie de descoperiri arheologice importante in regiune.

- Arheologi din Peru au descoperit un cimitir din epoca coloniala spaniola, in care se aflau 42 de morminte, intr-un fost spital construit in 1552 in centrul istoric al orasului Lima. Descoperirea a fost facuta recent in locul in care s-a aflat cindva Spitalul San Andres, una dintre cele mai vechi cladiri…

- Un barbat din comuna Matei a gasit un obiect de aur, in timp ce-și ara pamantul. Inelul – podoaba de par – pare sa fie vechi de peste 3.000 de ani. O descoperire din categoria celor ”extrem de rare pentru județul nostru„ a avut loc in comuna Matei. Un barbat din Fantaele iși ara pamantul cand a vazut…

- Politistii de la Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au decis sa mearga pentru un control specific la cel mai vechi detinator legal de arma din judetul Buzau.

- Telescopul spatial Hubble al agentiei spatiale americane NASA a confirmat descoperirea celui mai mare nucleu de cometa observat vreodata de astronomi. Space.com transmite ca nucleul de gheata al cometei are un diametru estimat la aproximativ 128 de kilometri, fiind astfel mai mare decat statul american…