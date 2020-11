Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile echipelor de salvare turce pentru gasirea de supravietuitori s-au incheiat dupa cinci zile de la seismul devastator produs in vestul Turciei, soldat cu moartea a cel putin 115 persoane, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.Echipele de salvare au indepartat aproape toate daramaturile,…

- Eforturile de cautare si salvare a unor eventuali supravietuitori continua in doua cladiri din orasul Izmir in vestul Turciei, in timp ce bilantul mortilor cutremurului produs vineri in Marea Egee a ajuns la 115, au anuntat miercuri autoritatile insarcinate cu gestionarea dezastrelor, citate de Reuters.…

- O fata in varsta de patru ani, acoprita de moloz, a fost salvata marti, in vestul Turciei, la aproape patru zile dupa puternicul cutremur in Marea Egee care a afectat aceasta regiune, al carui bilant a crescut la peste 100 de morti, potrivit primarului orasului Izmir si unor corespondenti AFP.

