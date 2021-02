Stiri pe aceeasi tema

- Principal furnizor de servicii de sanatate din Israel, Clalit, a informat duminica aceasta ca vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului are o eficienta de 94% potrivit unui studiu efectuat pe mai mult de un milion de persoane vaccinate, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit Clalit, cercetatorii…

- Inainte de vaccinare, se recomanda ca pacienții cu boli autoimune sa consulte medicul specialist pentru o evaluare a starii de sanatate și a tratamentului urmat. Acest lucru este important in special pentru pacienții care se afla intr-un puseu de activitate al bolii. Pentru a asigura o eficiența buna…

- Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca pot fi administrate persoanelor care sufera de boli autoimune. Conform strategiei naționale de vaccinare, acești pacienți se pot vaccina in etapa a II-a.Inainte de vaccinare, se recomanda ca pacienții cu boli autoimune sa…

- La inceputul acestui an, au fost aprobate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) vaccinuri care și-au dovedit eficiența și siguranța impotriva COVID-19, iar campania de vaccinare a inceput cu succes și in Romania. In continuare este important de urmarit cat de protejata este populația vaccinata din…

- Daca va fi nevoie, acest ser va fi administrat sub forma unui rapel suplimentar, persoanelor care și-au facut deja vaccinul COVID produs de Moderna, scrie Financial Times . Moderna lanseaza studiul clinic pentru un nou vaccin COVID care sa faca fața tulpinii din Africa de Sud, dupa ce producatorul a…

- Agenția medicamentului din Statele Unite a confirmat ca vaccinul Pfizer-BioNTech este eficient in proporție de 95% intr-o evaluare facuta inaintea aprobarii serului pentru utilizare in aceasta țara, scrie BBC, citeaza digi24.ro.

