Schimbarile climatice se fac simțite tot mai mult in Romania și dau peste cap tot ceea ce știam despre agricultura clasica. Acum, mai devreme ca niciodata, Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare a dat start campaniei de irigat in județul Olt, la cererea agricultorilor. In același timp, la munte sunt așteptate ninsori, in weekend. Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare anunța ca, in data de 9 martie 2023, a inceput campania de irigat in județul Olt, pana la aceasta data fiind irigate culturi de grau, rapița, orz și lucerna. Astfel, la solicitarea OUAI-urilor din cadrul amenajarilor de irigații…