- Produsele Facebook sunt daunatoare copiilor si provoaca divizari, a afirmat o fosta directoare a companiei, Frances Haugen, devenita avertizor de integritate, într-o audiere care a avut loc marti în Congresul Statelor Unite, transmit Reuters și news.ro. ”Sunt aici astazi pentru ca…

- Pentru ministrul lituanian al Apararii, cenzura chineza lovește dincolo de granițele sale, acționand pe smartphone-urile fabricate pe teritoriul sau și comercializate in Europa. Un raport al Centrului Național de Securitate Cibernetica l-a determinat pe ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas,…

- Un grup de consilieri externi a identificat probleme majore in rapoartele ”Doing Business” ale Bancii Mondiale, acuzand conducerea bancii ca a manipulat clasamentul, favorizand Emiratedle Arabe si China in timp ce a exclus Azerbaidjanul din primele 10 clasate.

- Peste 95% din decesele survenite in urma infectiei cu SARS-Cov-2 in perioada 6-12 septembrie au fost inregistrate la persoanele nevaccinate, a declarat, sambata, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, care a citat un raport al INSP. “Raportul INSP pe perioada 6 – 12 septembrie ne arata ca 95,2 % din…

- De cand presedintele american Joe Biden a anuntat in luna aprilie retragerea trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care ar putea profita China de oportunitatea de a umple vidul de putere lasat de SUA astfel incat sa-si extinda prezenta si influenta in aceasta tara, relateaza…