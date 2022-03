Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 9 martie 2022, ora 00.00, iși inceteaza aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei și stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de…

- Incepand de maine, 9 martie a.c., ora 00.00, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID…

- In mai multe puncte de trecere a frontierei de stat se inregistreaza un flux majorat de mașini, noteaza Noi.md. Intrare in Republica Moldova PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe (partea ucraineana, rindul de mașini pina la 3 km) PTF Tudora – Starokazacie (partea ucraineana, circa 160 mașini) PTF Giurgiulești…

- Romania se apropie de ”starea de normalitate”, dupa doi ani de pandemie. Ce activitați se vor redeschide și ce restricții dispar Autoritațile pregatesc un set de masuri de relaxare care vor intra in vigoare gradual, in funcție de rata de incidența. Ministrul Sanatații spune ca in momentul in care specialiștii…