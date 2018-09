Efectele miraculoase din borcanul cu murături Gogonele, castraveti, varza sau gogosari puse la murat in sare sunt deosebit de delicioase, dar si sanatoase. Anumite calitati vindecatoare ale acestor legume sunt amplificate si chiar apar substante active noi, foarte puternice. Beneficiile muraturilor includ doze consistente de vitamine, minerale si antioxidanti. Imunitate. Prin fermentare, legumele dau nastere la bacterii sanatoase, care ajuta la … Articolul Efectele miraculoase din borcanul cu muraturi apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

