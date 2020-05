Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat, vineri, pentru a sasea zi consecutiv mai mult de 10.000 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, dintre care mai mult de jumatate au fost depistate la Moscova unde masurile au fost prelungite pana la 31 mai, scrie AFP. Numarul total al cazurilor este de 187.859,…

- "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare pana in 30 aprilie inclusiv", a declarat Vladimit Putin, intr-un discurs televizat, adaugand "salariile angajatilor vor fi mentinute". Aceasta masura, in vigoare din 28 martie in Rusia, "a permis sa se castige timp", dar "varful epidemiei in lume…

- Numarul infectarilor zilnice creste de sapte zile consecutiv. Potrivit datelor oficiale, epidemia s-a soldat cu 18 morti in Rusia, iar 121 de persoane s-au vindecat. Camera inferioara a Parlamentului rus (Duma) si-a dat acordul initial marti pentru o propunere legislativa care ii va permite…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- opozantul Andrei Pivovarov promite continuarea campaniei ”Niet”; peste 50.000 de persoane semneaza un ”manifest” care denunta o ”lovitura de stat sub acoperirea unor modificari” Autoritatile ruse au blocat un site al opozitiei care îi îndemna pe rusi sa se exprime împotriva…

- Persoanele din Rusia care, dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus și nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani, risca pana la cinci ani de inchisoare!Masura a fost anunțata, duminica, de autoritațile de la Moscova, in condițiile in care, pana in prezent, in Rusia…

- Autoritatile de la Moscova strang animalele fara stapan de pe strazi si omoara sobolanii ca masura de precautie impotriva noului coronavirus. Aceste masuri sunt criticate de organizațiile pentru protecția animalelor, deoarece sunt acțiuni crude, potrivit The Moscow Times. Printre masurile luate de Rusia…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare din Ucraina, Oleksi Danilov, a declarat ca Rusia se afla într-o situatie dificila și a mentionat ca "vom vedea prabușirea acesteia", în contextul problemelor sale religioase, demografice si a relațiilor cu China.Prin…