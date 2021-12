Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, studiul realizat în SUA analizeaza date privind siguranța vaccinurilor COVID-19 pe o perioada de 6 luni din sistemele de monitorizare CDC (VAERS și v-safe) și arata ca vaccinurile COVID-19 sunt sigure. În urma studiului,…

- SEMNAL DE ALARMA tras de dr.Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca: INCIDENTE ca la Spitalul COVID Targu Carbunești The post SEMNAL DE ALARMA tras de dr.Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca: INCIDENTE ca la Spitalul COVID Targu Carbunești, mai pot sa apara pentru ca este un consum fara precedent in istoria…

- Medicii MedLife atrag din nou atenția asupra unor posibile riscuri pe care și le asuma pacienții care recurg la testele rapide pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2. Potrivit specialiștilor MedLife, aceste teste au in continuare o sensibilitate scazuta (sub 60%) și pot duce la un sentiment…

- Efectele secundare ale COVID-19. Ce boli pot dezvolta persoanele care au avut coronavirus: STUDIU Efectele secundare ale COVID-19. Ce boli pot dezvolta persoanele care au avut coronavirus: STUDIU Vindecarea de noul coronavirus nu aduce intotdeauna cu sine insanatosirea completa. Nici macar persoanele…

- Un raport al UNICEF, facut public zilele trecute, arata ca pandemia de COVID-19 a agravat si mai mult problemele de sanatate mintala ale copiilor si adolescentilor, pe plan global. De asemenea, și adulții au fost afectați. UNICEF spune ca situatia a fost agravata de pandemia de COVID-19 si de restrictiile…

- Efectele adverse ale vaccinului anti COVID sunt mult mai ușoare decat simptomatologia data de infecția cu virusul SARS-Cov-2, motiv pentru care Herman Berkovits, medicul fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, recomanda vaccinarea, inclusiv cu doza trei a vaccinului, la fel cum se procedeaza…

- Din pacate, varianta Delta a noului coronavirus a „inghitit” paturile de la ATI. Nu mai este niciun pat liber, duminica, la Terapie Intensiva pentru bolanvii cu COVID-19. In țara sunt 10 paturi libere. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.273 de paturi de ATI…

- Johnson&Johnson (J&J) a anuntat ca administrarea celei de-a doua doze a vaccinului sau pentru Covid-19, la doua luni dupa prima doza, a crescut eficacitatea acestuia la 94% in Statele Unite, in cazul formelor moderate si grave de boala, transmite Reuters. Doar o singura doza de vaccin al J&J are o eficacitate…