- Archie, fiul lui Meghan Markle și al prințului Harry, nu mai are trecut in certificatul de naștere și prenumele mamei sale. Aceasta schimbare a avut loc la o luna dupa nașterea micuțului, insa acum s-a aflat de ea. De ce nu mai apare Meghan Markle in certificatul de naștere al fiului ei Gestul lui Meghan…

- Un fost angajat al Palatului Buckingham a fost condamnat la 8 luni de închisoare dupa ce a marturisit ca a furat obiecte în valoare de aproape 100.000 de lire sterline din reședința familiei regale britanice, relateaza Insider.Curtea Magistraților din Westminster l-a condamnat în…

- Samantha, sora vitrega a lui Meghan Markle, va lansa saptamana viitoare in SUA o carte ”exploziva” scrisa de aceasta, ”Jurnalul surorii prințesei Pushy, partea 1”, un memoriu care promite ca va nota și ”adevaruri” mai puțin știute despre familia ei, dar si despre Meghan Markle și legatura regala, scrie…

- Meghan Markle, sotia printului Harry al Marii Britanii, a dezvaluit intr-un articol de opinie publicat miercuri in New York Times ca a pierdut o sarcina, o dezvaluire extrem de personala facuta de un membru important al familiei regale britanice, relateaza Reuters si dpa.

- Meghan Markle nu este singura femeie de culoare care a intrat in familia regala britanica. S-a mai intamplat o data, in anii 1700. Abia cand printul Harry si-a anuntat logodna cu actrita Meghan Markle, lumea a inceput sa se gandeasca ce ar insemna ca o femeie de culoare sa intre in familia regala britanica.…

- La 18 ani era studenta la Conservator, iar la 21 de ani se casatorea cu Florin Bogardo. Cel mai romantic dintre compozitori a renuntat la o alta femeie, chiar in prag de nunta, pentru cea care avea sa il cucereasca iremediabil.