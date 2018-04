O educatoare din localitatea Bustuchin, județul Gorj, este cercetata de o comisie din cadrul unitații de invațamant, dupa ce a scris cu pixul pe fruntea unui copil in varsta de patru ani (VEZI DETALII AICI). Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun ca femeia are o vechime in munca de 17 ani, nu a mai fost implicata […] The post Educatoarea care a scris cu pixul pe fruntea unui copil de patru ani explica gestul: „L-am facut pentru a stavili pornirea acelui copil de a mai deteriora…” Ce spune tatal micuțului appeared first on Cancan.ro .