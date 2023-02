Educația, legea selecției naturale și cinismul decidenților Educația in Occident este acum axata pe drepturi fara responsabilitați, pe filozofia supremației omului asupra legilor fundamentale ale naturii. Cea mai importanta, legea selecției naturale. In numele drepturilor omului, cel slab trebuie ajutat indiferent de costurile societații pentru a supraviețui. Fara nici o responsabilitate pentru crearea vulnerabilitaților economice ale Occidentului in fața ulterioarelor dezechilibre economice […] The post Educația, legea selecției naturale și cinismul decidenților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

