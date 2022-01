Editorial: Pieton vs. masina. Lipsa educatiei condusului defensiv si a traversarii trecerii pentru pietoni Un caz ne a marcat la inceputul acestei an. O fata de doar 13 ani a murit dupa ce a fost lovita de o masina de politie, in timp ce tanara traversa alaturi de o prietena prin loc marcat. Reamintesc pe scurt ca politistul de la volanul autoturismului nu se afla in misiune, nu a incetinit in apropierea trecerii pentru pietoni, iar cele doua fete s au asigurat de mai multe ori inainte de a traversa, dupa cum se vedea in cele mai recente filmari de pe camerele de supraveghere. Fata de 13 ani a murit. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fetițele accidentate de catre autospeciala Poliției, pe trecerea de pietoni, a decedat la fața locului. Medicii legiști care se ocupa de autopsia micuței au constatat ca aceasta a decedat din cauza mai multor leziuni suferite. Ce rani a suferit micuța Raisa Din datele preliminare ale medicilor…

- REȘIȚA – Acesta se afla pe carosabil, alaturi de alte doua persoane, și deși a fost transportat rapid la spitalul județean, a decedat din cauza ranilor suferite! „In urma accidentului rutier de ieri, din Reșița, pe strada Caminelor, a rezultat decesul unui barbat de 49 de ani, domiciliat in Reșița.…

- Accident de circulație cu urmari grave in aceasta dupa-amiaza, pe strada Caminelor din Reșița. Un barbat a ajuns in stare grava la spital. „Astazi, in jurul orelor 14.45 un conducator auto care conducea un autoturism pe strada Caminelor din municipiu a surprins pe partea carosabila un grup de trei pietoni,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani și-a pierdut viața intr-un grav accident petrevut in Suceava, pe raza localitații Bogata. Potrivit autoritaților, o alta victima de 17 ani a fost implicata și a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Update: IJP Prahova a oferit detalii despre acest caz: Un barbat in varsta de 58 de ani ar fi fost accidentat in zona unui șantier de lucru, in timpul serviciului, de o autoutitara condusa de un tanar in varsta de 21 de ani care, din primele verificari se pare ca ar fi efectuat o manevra de…

- Un barbat de 67 de ani a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe trotuar, in Cluj Napoca, informeaza agerpres."Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in jurul orei 14,00, in Piata…

- Un copil in varsta de 14 ani a murit, vineri seara, spulberat de o mașina, pe Drumul Național 7, in localitatea Slobozia Moara, județul Dambovița. Din primele date ale polițiștilor dambovițeni, șoferul in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea mașina pe DN 7, in Slobozia Moara, ar fi acroșat si accidentat…

- Doi pietoni, tata și fiu, care au fost loviți marți seara de o mașina pe DN 1B, in județul Prahova, au fost declarați morți de echipajele medicale. Este vorba de doi barbați, de 42 și 19 ani, care au...