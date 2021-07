Ediție aniversară pentru „Parada clătitelor” de la Moneasa Sfarșitul acestei saptamani readuce in stațiunea aradeana Moneasa un indragit eveniment care a atras in fiecare an mii vizitatori din mai multe județe, „Parada clatitelor”, ajunsa la cea de-a XX-a ediție, dupa o pauza de un an impusa de pandemie. Vizitatorii vor avea din nou ocazia sa se delecteze cu generoasa oferta de clatite cu […] Articolul Ediție aniversara pentru „Parada clatitelor” de la Moneasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

