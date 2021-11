La doar cateva ore dupa ce Gigi Becali a declarat ca „la FCSB nu se va schimba antrenorul cel putin pana la vara”, in ciuda nemultumirilor sale cu privire la jocul prestat de vicecampioana sub bagheta lui Edi Iordanescu, antrenorul ros-albastrilor a anuntat in aceasta seara pe contul personal de Facebook ca i-a fost solicitata rezilierea amiabila a contractului cu FCSB!