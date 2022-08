Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 5,8%, in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe pe seria ajustata sezonier, iar in trimestrul II a consemnat o apreciere cu 2,1% raportat la trimestrul anterior, conform estimarii semnal publicata miercuri…

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a inregistrat, in perioada aprilie-iunie 2022, cel mai semnificativ declin de la publicarea datelor, in 2001, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC.

- Vanzarile din comerțul cu amanuntul (un proxy pentru consumul privat, principalul motor al creșterii economice) au incetinit dupa primele 6 luni de la 5,7% la 5,2%, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.

- Indicele oficial privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) a scazut la 49,0 in iulie de la 50,2 in iunie, fiind sub pragul de 50 de puncte care separa contractia de crestere, a anuntat Biroul National de Statistica (BNS). Analistii chestionati de Reuters se asteptau ca indicele sa se ambunatateasca…

- ”Cresterea economica inseamna ca locurile de munca se pastreaza, ca avem o economie functionala, ca exista in momentul de fata perspective bune in ceea ce priveste cresterea economica, in contextul in care, global, vorbim de recesiune”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca aceasta crestere economica…

- Analistii anticipeaza ca moneda unica, care a atins marti cel mai redus nivel din 2002, va ajunge in curand la paritate cu dolarul american. Moneda euro este vazuta ca fiind deosebit de vulnerabila, avand in vedere dependenta puternica a Germaniei, Italiei si altor tari de gazele rusesti si temerile…

- In Republica Moldova, volumul producției industriale in ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu aceeași perioada din 2021, a crescut cu 0,2%, relateaza Noi md. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționand ca, in special, creșterea indicatorului a fost generata de creșterea producției…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere cu 6,5% in primul trimestru al anului, raportat la perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, in timp ce fata de trimestrul precedent a urcat in termeni reali cu 5,2%, potrivit datelor provizorii publicate…