Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- 42% dintre repondentii unui sondaj Avangarde cred ca Rusia va invada Ucraina, doua treimi considerand-o ilegitima. De asemenea, un procent asemanator, 64%, vad Rusia ca o amenintare pentru Romania, potrivit studiului citat de G4Media. Nu in ultimul rand, Nicolae Ciuca e vazut ca persoana care ar gestiona…

- Alte 3.971 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 421 de cazuri in regiunea transnistreana. Autoritațile raporteaza a patra zi consecutiv un record absolut de cazuri pentru țara noastra. Menționam ca 3.971 de cazuri inregistrate…

- In cadrul conferinței de presa susținute in ajunul marcarii unui an de cand a preluat mandatul prezidențial, președintele american Joe Biden a spus Statele Unite iși vor spori prezența trupelor militare in statele membre NATO de pe flancul estic, cum ar fi Polonia și Romania, daca Rusia va ataca Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat marti cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care rivalii sai occidentali nu-si inceteaza politica pe care Rusia o denunta drept amenintatoare, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in centrul carora se afla Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Congresmenii americani au eliminat prevederea privind introducerea de sanctiuni impotriva Nord Stream 2 din versiunea proiectului bugetului de aparare al SUA, dupa cum se mantioneaza intr-o declaratie publicata marti de comisia de procedura a Camerei Reprezentantilor. Si prevederea care interzicea tranzactionarea…

- Vom avea cu siguranta o jucatoare din Romania in finala turneului WTA 250 de la Linz (Austria), dupa ce Simona Halep a aflat ca se va duela cu Jaqueline Cristian in penultimul act al competiției! Semifinala de vis dintre Halep și Cristian este programata joi, dupa ora 21.00. Jaqueline Cristian (100…

- Europa a ajuns din nou epicentrul pandemiei de Covid-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Numarul infectarilor cu coronavirus este in creștere pe tot continentul. De vina sunt rata scazuta a vaccinarii in unele zone și relaxarea masurilor de sanatate publica. Oms este de parere ca…