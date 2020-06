Stiri pe aceeasi tema

- Compania de consultanța estimeaza ca insolvențele corporative vor crește cu 22% in Spania și cu 37% in Italia pana in 2021, raportat la nivelurile din 2019. Pentru 2021, Coface prognozeaza ca PIB-ul Spaniei și Italiei va crește cu 10,2% și 8,9%, economiile acestor țari fiind cu 3,9% și 5,9% sub nivelurile…

