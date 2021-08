Economia României a crescut cu 6,5% în primul semestru din acest an Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 6,5% in primul semestru din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, pe serie bruta, si cu 6,2% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal publicata marti de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul II din acest an, PIB-ul a crescut cu 1,8%, comparativ cu trimestrul anterior, pe serie ajustata sezonier, iar fata de acelasi trimestru din anul 2020 economia a inregistrat o majorare cu 13,6%. Potrivit datelor INS, Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul II din 2021 o crestere cu 13% pe serie bruta, comparativ cu acelasi… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

