Economia nemțească emană miros de disperare: Continental caută să angajeze cât mai mulți migranți Germania are nevoie de mai multi muncitori straini si politici mai eficiente pentru integrarea lor pe piata muncii, daca vrea sa isi salveze sistemul de securitate social de la colaps in viitor, a avertizat miercuri producatorul de componente auto Continental AG. "Impactul schimbarilor demografice, al decarbonizarii si digitalizarii este urias. Dezechilibrul de pe piata muncii pune in pericol nu doar standardul de viata din Germania. Sistemele noastre sociale sunt de asemenea in pericol sa intre in colaps", a avertizat directorul de relatii umane si sustenabilitate de la Continental, Ariane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

