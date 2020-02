Economia Moldovei-2020: Tendințe și pronosticuri de dezvoltare Au trecut 100 de zile de la formarea noii componențe a Guvernului condus de prim-ministrul Ion Chicu. Puterea executiva a avut de soluționat probleme importante ce țin de dezvoltarea economiei moldovenești, in condițiile unei instabilitați politice in interiorul țarii și a unei concurențe acute intre state și corporații. Despre tendințele actuale in dezvoltarea economiei autohtone, despre politica economica a Cabinetului de Miniștri, despre cooperarea Moldovei, inclusiv cu Uniunea Europeana, UEEA, SUA, China, despre starea sistemului financiar, despre bunastarea populației și alte aspecte… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

sputnik.md

