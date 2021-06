Eclipsa incepe in judetul Satu Mare Eclipsa partiala de Soare de astazi, 10 iunie, va incepe la ora 13.17 minute, in judetul Satu Mare. Este vorba despre o eclipsa partiala, cu acoperire foarte mica a discului solar. Insa, avand in vedere ca o parte a judetului este acoperit in acest moment de nori, este posibil ca eclipsa sa nu poata fi […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

