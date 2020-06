Eclipsă de Soare în 21 iunie. Cum sunt influențate zodiile In data de 21 iunie are loc o eclipsa de Soare care va aduce numeroase schimbari in viața fiecarei zodii. Este vorba despre o eclipsa parțiala de Soare care poate fi vazuta și din țara noastra. Fenomenul mult așteptat de pasionați va incepe la ora 08.15, cu maximum de acoperire la 08.43 și se va incheia la 09.12. In aceeași zi este și Luna Noua in zodia Rac, fenomen influențeaza de asemenea zodiile. Eclipsa de Soare in 21 iunie. Cum sunt influențate zodiile Majoritatea zodiilor vor fi afectate de eclipsa de Soare din 21 iunie, insa impactul cel mai mare va fi asupra zodiilor de apa: Peștii, Racii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

