Echivalentul Black Friday în China: Vânzări de peste 70 miliarde dolari pentru Alibaba de Single’s Day Așa cum exista Black Friday in SUA (și in Romania) exista Single’s Day in China. Alibaba, cel mai mare marketplace online din China, a inregistrat vanzari de peste 70 miliarde dolari pe data de 11 noiembrie, cand are loc evenimentul. Vanzarea la reduceri a fost inceputa de pe 1 noiembrie de mai multe branduri și a inclus disconturi oferite pe mai multe site-uri ale unor magazine sau branduri, scrie Reuters . Analiștii estimau o explozie a vanzarilor de bunuri de lux, in condițiile in care consumatorii chinezi nu au mai putut pleca anul acesta peste hotare din cauza pandemiei de coronavirus. Rivalii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

