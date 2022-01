Echitația, un sport al libertății Puternici, curajoși, fideli și prietenoși, caii reușesc sa impresioneze constant prin inteligența emoționala de care dau dovada in fiecare moment. Nu este de mirare, deci, ca oamenii de toate varstele se atașeaza atat de ușor de aceste animale deosebite, descoperind frumusețea și placerea timpului petrecut intr-o companie mereu surprinzatoare. Echitația se definește prin modul corect in care calarețul (jocheul) se prezinta calare pe un cal și capacitatea sa de a iși controla și prezenta calul cu ajutorul comenzilor specifice. Modul corect de a calari și controla calul este universal… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

