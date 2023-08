Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, Farul Constanța a caștigat manșa tur a „dublei” cu Flora Tallinn din preliminariile Conference League, scor 3-0. La final, Constantin Budescu (34 de ani) și Denis Alibec (32) au analizat meciul și ce urmeaza pentru campioana Romaniei. Aflat la primul meci pentru Farul, Budescu a colaborat…

- Farul Constanța a caștigat cu 3-0 (0-0) manșa tur a confruntarii cu Flora Tallinn, joi seara in turul 3 al Conference League. Golurile au fost marcate de Alibec, Budescu și Queiros, toate in repriza secunda.

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine in aceasta seara prima mansa din turul trei preliminar al competitiei europene Conference League, intalnind pe teren propriu Flora Tallinn, campioana Estoniei.Partida se joaca pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 20.30.La Farul,…

- Farul Constanța, FCSB și Sepsi OSK Sf.Gheorghe (foto) disputa, joi seara, pe teren propriu, partidele din prima manșa a turului al treilea preliminar din Conference League la fotbal, a treia competiție intercluburi ca importanța din Europa. Sepsi OSK Sf.Gheorghe primește, de la ora 20.00, vizita lui…

- Cele trei reprezentante ale Romaniei in Conference League la fotbal și-au aflat, luni, in urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția), posibilele adversare din play-off, faza in care se vor califica daca vor trece de turul III preliminar. Campioana Romaniei, Farul Constanța, o are ca adversara in turul…

- Tragerea la sorti pentru meciurile din play off ul Conference League ultima faza preliminara inainte de grupe s a desfasurat astazi, 7 august 2023, iar printre echipele care si au aflat posibilul adversar s a aflat si Farul Constanta, campioana Romaniei. Astfel, daca va ajunge in play off, trecand de…

- Echipele din Romania calificate in turul trei preliminar al Conference League isi afla astazi, 7 august 2023, posibilele adversare din play off ul competitiei, in cazul in care ating aceasta faza a competitiei.Tragerea la sorti are loc de la ora 15.00.Farul Constanta, campioana Romaniei, intalneste…

- Toate cele patru reprezentante ale Romaniei in Conference League la fotbal disputa, joi seara, partidele din manșa secunda a turului al doilea preliminar. Campioana Romaniei, Farul Constanța, va juca, de la ora 19.00, in deplasare, contra gruparii armene FC Urartu. In manșa I, echipa lui Gheorghe Hagi…