Stiri pe aceeasi tema

- • Se stabiliste si programul competitional Cele trei echipe buzoiene care se vor alinia la startul viitorului sezon al Ligii a 3-a, SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat, mai au doar cateva zile de asteptat pana cand vor afla componenta seriei in care vor evolua in editia 2018-2019 a Ligii a 3-a, dar…

- Comitetul de Urgenta al Asociatiei Judetene de Fotbal a aprobat, in sedinta de miercuri, componenta Ligii a-4-a pentru sezonul 2018-2019, in urma cererilor de inscriere in competitie. Tricolorul Galbinasi a depus cerere de inscriere in Liga a 5-a, iar locul vacant a fost ocupat de Soimii Siriu, prima…

- Cu mai putin de o luna pana la startul noului sezon al Ligii a 3-a, echipele buzoiene isi intensifica ritmul pregatirilor, iar pentru maine toate cele trei au ales sa dispute noi meciuri de verificare-, cazul Metalului si al CSM Rm. Sarat- ori sa ia startul in jocurile amicale, cazul SCM Gloria. Singura…

- • Pe 1 august, in faza I a Cupei Romaniei, editia 2018-2019 Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal, compus din presedintele Razvan Burleanu, prim-vicepresedintele Gino Iorgulescu si vicepresedintele Octavian Goga, a stabilit, printre altele, formatul dupa care se va desfasura editia 2018-2019…

- Federatia Romana de Fotbal a hotarat data-limita de inscriere in competitiile pe care le organizeaza. In privinta cluburilor care au drept de participare in campionatul Ligii a 3-a, acesta este 15 iulie, termen de care trebuie sa tina seama cele trei reprezentante ale fotbalului buzoian in editia 2018-2019…

- Comitetul de Urgenta al Asociatiei Judetene de Fotbal a decis ca finala Cupei Romaniei, faza judeteana, dintre Vointa Lanurile si SCM Gloria Buzau sa se dispute miercuri, 27 iunie, de la ora 18,00, pe Stadionul „Olimpia” din Rm. Sarat. In deschidere, cu incepere de la ora 16,00, va avea loc un meci…

- • Metalul, CSM Rm. Sarat si SCM Gloria, daca va promova, vor incepe campionatul pe 25-26 august Fotbalul buzoian are mari sanse sa fie reprezentat, in viitorul sezon al Ligii a 3-a, de trei echipe. Pe langa Metalul si CSM Rm. Sarat, in cel de-al treilea esalon ar putea evolua, din toamna, si SCM Gloria,…

- Liga a 3-a de fotbal se pregateste sa traga concluziile sezonului 2017-2018, in acest week-end fiind programata ultima etapa a campionatului. In seria a II-a, penultima runda a rezolvat si ultimele necunoscute, Farul Constanta urmand sa promoveze in Liga a 2-a, iar la celalalt pol al clasamentului Delta…