Week-end-ul recent incheiat, la Tryavna (Bulgaria), a avut loc turneul international „Challenge Cup 2018”, destinat tinerilor fotbalisti nascuti in anii 2006, 2007, 2008 si 2009. Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a aliniat la start trei echipe, generatiile nascute in 2007 si 2009, reusind chiar sa ridice trofeul deasupra capului. La categoria 2007, Academia Hagi (antrenor Florin Burcea) a invins in finala pe Cernomorets Burgas, cu scorul de 3-0. De ...