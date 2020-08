Partidul Mișcarea Populara Campina aduce in fața oamenilor pentru alegerile locale din 27 septembrie o echipa de consileri foarte puternica, bine pregatita in toate domeniile de activitate, care il va susține pe viitorul primar Ioan Adrian Pițigoi și care are deja o serie de proiecte importante pentru comunitatea locala. In randurile urmatoare va prezentam o poarte din echipa PMP Campina, precum și cateva dintre cele mai importante proiecte pentru comunitatea locala: