Echipamente Medicale Performante pentru Secția de neonatologie a maternității SJU Bacău 16 unitați medicale din Romania vor beneficia de dotari esențiale in cadrul celei de-a doua ediții a programului “Impreuna din prima zi”, intr-o inițiativa menita sa sprijine nou-nascuții și mamele. Printre aceste unitați se numara secții de neonatologie, terapie intensiva neonatala și obstetrica-ginecologie, inclusiv Secția de neonatologie a maternitații Spitalului Județean de Urgența Bacau. Potrivit […] Articolul Echipamente Medicale Performante pentru Secția de neonatologie a maternitații SJU Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

