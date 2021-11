Echipamente de iarnă și schiuri pentru jandarmii montani Jandarmii gorjeni au nevoie urgenta de echipamente noi pentru sezonul de iarna care sta sa inceapa. Angajații Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj care iși desfașoara activitatea in bazele montane au solicitat inlocuirea echipamentelor folosite in sezonul de iarna. Era necesar ca vechile echipamente sa fie inlocuite, ca urmare a uzurii. Pe lista de achiziții a Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj au fost trecute urmatoarele echipamente: bocanci de iarna, cagula de schi, casca de schi, ochelari de schi, clapari de schi, schiuri, manuși pentru schi, pantaloni de tura. Bugetul aprobat pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

