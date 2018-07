Pentru cei plictisiti deja de Cupa Mondiala la Fotbal, in care jucatorii alearga dupa o singura minge si se bazeaza, in mod neinteresant, pe legile fizicii, alternativa este Campionatul Mondial de... Vajhat, un joc inspirat din universul romanelor ''Harry Potter'', relateaza Reuters.



