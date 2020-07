Sotul si sotia dorm

Sotul si sotia dorm. Sotul se trezeste pt a se duce la peste.Se ridica incet din pat, se imbraca incet si in liniste pt a nu trezi sotia si se duce in garaj pt a isi lua unditele.Cand iese afara si vede cat e de frig si ca ploua se razgandeste si se duce inapoi in pat. Se pune langa sotia sa si ii spune: “Ce frig e afara”. Ea: “Stiu, si sotul meu este la pescuit”… [citeste mai departe]