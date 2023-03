Echipa de robotica Peppers de la Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" din Iasi s-a calificat la etapa internationala a celei mai mari competitii de robotica pentru liceeni de la nivel international, First Tech Challenge (FTC). Peppers a obtinut locul al II-lea la premiul „Inspire Award", iar robotul lor s-a clasat pe locul al V-lea in clasamentul national. Palmaresul echipei de robotica Peppers este plin de activitati si evenimente deosebite la nivel local, judetean si national. Pe parcursul acestui an scolar, echipa a coordonat activitati prin care elevi din diferite medii de la scoli…