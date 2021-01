Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare a debutat, astazi, in EHF European League, cu o victorie in fața norvegiencelor de la Storhamar HE, cu scorul de 33-29 (14-13). Inainte de acest meci, mai multe...

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare e considerata favorita la caștigarea EHF European League chiar de specialiștii forului european organizator, potrivit Mediafax. O analiza publicata recent pe eurohandball.com, site-ul oficial al Federației Europene de Handbal, trece in revista echipele…

- Joi dupa-amiaza a avut loc tragerea la sorți a grupelor din EHF European League (fosta Cupa EHF), acolo unde CS Minaur a fost cap de serie, fiind calificata direct, grație locului 3 obținut sezonul trecut in Liga Florilor MOL și a coeficientului de țara. CS Minaur face parte din grupa C, alaturi de…

- Brailencele au o grupa mai grea, din care se remarca ultima caștigatoare a trofeului, Siofok KC. Baia Mare nu ar trebui sa aiba probleme la calificare Cele doua echipe romanești calificate in faza grupelor EHF European League, a doua competiție europeana ca valoare, și-au aflat ieri adversarele. Minaur…

- CS Minaur Baia Mare si HC Dunarea Braila si-au aflat, joi, adversarele din grupele competitiei feminine de handbal EHF European League, in urma tragerii la sorti efectuate la Viena. CS Minaur Baia Mare, care a fost cap de serie, face parte din Grupa C, alaturi de formatia rusa Astrahanocika…

- Dupa desfașurarea meciurilor din turul 3 al EHF European League (fosta Cupa EHF) s-au stabilit cele 16 echipe calificate in faza grupelor. Rusia va avea patru echipe (Lada Togliatti, Astrakhanochka Astrakhan, Zvezda Zvenigorod și Kuban Krasnodar). Franța este reprezentata de trei echipe (Paris 92, Nantes…

- HC Dunarea Braila a reusit o victorie importanta, cu 26-24 (13-12), in fata puternicei echipe daneze Viborg HK, sambata, pe teren propriu, in prima mansa din turul al treilea preliminar al competitiei de handbal feminin EHF European League. Dunarea si-a adjudecat simetric cele doua reprize,…

- Handbalistele de la CS Minaur Baia Mare iși vor afla adversarele din EHF European League saptamana viitoare. In faza grupelor sunt calificate direct patru echipe: Ikast (Danemarca), Siofok (Ungaria), CS Minaur (Romania) și Lada Togliatti (Rusia). Acestea nu se pot intalni in grupa, fiind repartizate…