- Proba din aceasta ediție a fost un provocatoare pentru concurenții de la America Express. La final, aceștia au avut un clasament, in urma probelor prin care au trecut. Echipa caștigatoare a fost formata din Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru.

- Talentata actrița a devenit celebra publicului larg in urma aparițiilor TV in care intra perfect in rolul Danei Budeanu, insa acum, odata cu participarea la America Express, romanii au avut ocazia sa o descopere și altfel. Artista a facut dezvaluiri inedite din „culisele” relației cu Catalin Scarlatescu.…

- Bie Adam și Mikey au fost eliminate de la America Express – Drumul Aurului. Vloggerița și mama ei au facut tot ce au putut pentru a continua competiția de la Antena 1, insa norocul nu a fost de partea lor. In ediția de miercuri, 1 martie, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa. Catalin Scarlatescu…

- In ediția de aseara din America Express, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați. Ultima proba, cea in care au fost nevoiți sa recreeze mai multe fotografii le-a cam dat batai de cap și i-a situat pe ultimul loc și i-a trimis acasa, in timp ce Catalin Scarlatescu & Doina Teodoru, și Catalin…

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Aseara fanii aua vut parte de un nou episod din aventura „America Express”, iar concurenții au avut de rezolvat noi provocari. Aseara, alaturi de ceilalți concurenți, Catalin Scarlatescu și Diona teodoru au avut de rezolvat o nou provocare cre avea sa-i duca la urmatorea destinație, Santo Domingo, numai…

- Cum au reacționat Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru atunci cand oamenii bisericii le-au spus la America Express sa se casatoreasca. Ce a facut juratul de la Chefi la cuțite cand a auzit, dar și ce a spus iubita lui.

- O noua zi, o noua misiune pentru cele 9 perechi de vedete. De data aceasta, concurenții au intrat in lupta pentru imunitate. Hai sa vezi cu ce probleme s-au confruntat Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru la autostop.